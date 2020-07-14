Коба Кавтеладзе - о случаях смерти в инфекционной больнице

- 14 июля в 17:15К 90-летию Таймыра снимают документальный фильм о молодёжи
- 14 июля в 16:36Аисты перелетают… На Градостроительном совете приняли два новых проекта
- 14 июля в 15:17Прожиточный минимум в крае на второй квартал составил 13 149 рублей
- 14 июля в 13:17Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием двухлетнего пешехода
- 14 июля в 12:51Около 25 кубометров топливно-водяной жидкости собрано на месте аварии в посёлке Тухард
- 14 июля в 12:27Евгений Куксевич: «Любой матч – лучше тренировки»
- 14 июля в 11:33В России отменяется двухнедельный карантин для приезжающих в страну
- 13 июля в 18:26За неделю до Дня города активисты провели традиционную уборку на старом кладбище в районе улицы Нансена
- 13 июля в 18:25266 рейсов выполнили пилоты «Норильск-Авиа» за время ликвидации разлива дизтоплива на реке Амбарной
- 13 июля в 17:20Многодетным семьям края помогут развивать личное подсобное хозяйство
- 13 июля в 16:51В России завершились испытания вакцины от коронавируса
- 13 июля в 16:14Госдума приняла закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ»
- 13 июля в 16:11На дальневосточной верфи «Звезда» началось строительство атомного ледокола «Россия» в рамках проекта «Лидер»
- 13 июля в 15:47Кадры для Арктики: работодателей севера страны приглашают принять участие в опросе
- 13 июля в 15:39«Норникель» принял участие в совещании о ходе реализации федерального проекта «Северный морской путь»
- 13 июля в 14:10В России планируют компенсировать затраты граждан на удалённую работу
- 13 июля в 14:00Сегодня в крае более пяти тысяч человек пишут ЕГЭ по истории и физике
- 13 июля в 13:19Первый после Хабиба. Бывший дудинец Пётр Ян — новый чемпион UFC России в смешанных боевых искусствах
- 12 июля в 16:47Администрация Норильска и местный отдел Минздрава края дали разъяснения по инциденту с обращением в скорую помощь
Другие видео
Общество
14 июля
Город
8 июля
В Норильске завершился первый этап масштабной экспертизы экологической ситуации на Таймыре
Город
6 июля
Продолжается этнологическая экспертиза на озере Пясино
Город
2 июля
Обращение главы Норильска Рината Ахметчина по итогам голосования за Конституцию РФ
Общество
2 июля
Губернатор Александр Усс поблагодарил жителей края за участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Город
22 июня
В честь Дня Памяти и Скорби сегодня в Норильске прошло возложение цветов
Город
20 июня
Коба Кавтеладзе - об эпидемиологической ситуации в Норильске
Общество
18 июня
До старта голосования по поправкам в Конституцию остаётся всего несколько дней
Общество
12 июня
Проголосовать за Конституцию можно в любой точке страны
Общество
8 июня
Прими участие в акции, посвящённой Дню начала войны
Город
6 июня
Отчитались перед президентом
Общество
4 июня