МАУ ИЦ «Норильские новости»

Коба Кавтеладзе - о случаях смерти в инфекционной больнице

Коба Кавтеладзе - о случаях смерти в инфекционной больнице

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Коба Кавтеладзе - о случаях смерти в инфекционной больнице

Руководитель территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе прокомментировал статистику смертности в городе от коронавируса. Сегодня официально подтверждено два случая.

14 июля в 15:31 7130
ЗдравоохранениеКоронавирусCOVID-19
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