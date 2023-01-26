На Таймыре спасатели ликвидировали три крупных пожара

По информации местного управления ГО и ЧС, первое сообщение о пожаре в МЧС поступило 24 января. В посёлке Волочанка огнеборцы тушили пожар в деревянном одноэтажном трёхквартирном доме 1950-х годов. Причины пожара и размер устанавливается. Пострадавших, к счастью, нет.

Сегодня, 26 января, в 03.20 в ЕДДС поступило второе за эту неделю сообщение о пожаре. В Дудинке в отдельно стоящем здании магазина «Ключ» огонь распространился на 800 кв. м. В борьбе с огнём задействованы 22 человека личного состава и четыре единицы техники. Сообщений о пострадавших до сих пор не поступало. Тушение пожара осложняют сильные порывы ветра и морозная погода. Причину случившегося установит дознаватель МЧС России после полной ликвидации пожара.

Также сегодня в 09.19 в МЧС поступило сообщение о возгорании кровли нежилого здания на ул. Горняков. Сейчас площадь пожара составляет тысячу кв. м. На месте работают 22 человека и четыре единицы техники. Предварительно пострадавших нет.

Спасатели обращаются к жителям Таймыра: «Помните! Соблюдение элементарных правил безопасности - залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!»

При возникновении нештатной ситуации немедленно звоните по телефонам 101 или 112.