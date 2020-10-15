Николай Тимофеев не сможет принять участие в конкурсе

В настоящее время семья Николая Тимофеева преодолевает этот недуг. К сожалению, человек бывает бессилен перед обстоятельствами, но он всегда должен нести ответственность как за свою жизнь, так и за жизни и здоровье окружающих.

Обратившись к жителям Норильска, Николай Тимофеев отметил:

Уважаемые норильчане, я всегда стараюсь честно и открыто говорить с вами, не скрывая сложностей, и не снимая с себя ни капли ответственности. В этой связи хочу сообщить: так как по требованиям конкурса на должность главы Норильска документы необходимо подать в комиссию ЛИЧНО, к моему большому сожалению, я никак не смогу этого сделать и участвовать в конкурсе.