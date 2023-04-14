Норильчан просят бережнее относиться к городскому имуществу

Андрей Шрайнер, главный специалист отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор», рассказал, что с начала апреля камеры видеонаблюдения зафиксировали уже два подобных случая.

9 апреля на остановке «ул. Озёрная» была сломана лавочка с подогревом. На кадрах видно, как группа подростков целенаправленно бьют по лавки, чтобы пробить сидушку. Видео вместе с заявлением было направлено в Норильский ОМВД, родители привлечены к административной ответственности. Восстановительные работы — закупка, монтаж и доставка сломанного объекта — обошлись городу в 100 тысяч рублей. Лавочка была восстановлена силами подрядчика, который обслуживает тёплые павильоны.

А на остановке «Городской парк» молодые люди использовали дверь как лестницу, чтобы забраться на крышу павильона. Личности вандалов также были установлены. Особого ущерба они не нанесли, однако с родителями была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких действий.

«Мы убедительно просим норильчан быть бережнее к имуществу города. А также не оставаться равнодушными при виде фактов повреждения городских объектов», — обратился к горожанам Андрей Шрайнер.