Норильчане отметили День воздушно-десантных войск. Видеорепортаж

Свой праздник по традиции норильские десантники начали у мемориала «Чёрный тюльпан» с минуты молчания и возложения цветов в память о товарищах, погибших при выполнении воинского долга. В этом году торжество - в особый для крылатой гвардии день - продолжалось на Аллее Славы. Здесь протоиерей Владимир Иванов освятил памятный знак ВДВ, установленный в прошлом году. Участники недавно организованного «Норильского воинского братства», по инициативе которого праздник проходил по-новому, задумали и провели развод и постановку почётного караула, дали салют залповой группы. Знамённая группа, чеканя шаг, прошла по Аллее Славы к Вечному огню.