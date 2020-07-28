Норильские депутаты приняли отставку Рината Ахметчина

В повестке сессии значилось два вопроса: утверждение поданного мэром заявления о прекращении полномочий досрочно по собственному желанию (в НГСД его зарегистрировали 20 июля), а также назначение того, кто будет исполнять его обязанности.

Выступая перед депутатами, Ринат Ахметчин не сдержал слёз:

- Основная причина принятого мной решения - в несогласии с мнениями и выводами руководства края по поводу норильского штаба по коронавирусу. Как вы знаете, я написал письмо губернатору Красноярского края, и все вопросы, которые я в нём задал, считаю, были правильными. Подтверждением служит тот факт, что после письма все высказанные мною замечания Минздравом края были выполнены. Но поскольку наши взаимоотношения с краевой властью зашли в тупик, я решил оставить свой пост во благо города. Ведь сейчас начинается формирование бюджета на будущий год, на последней стадии подписание большого проекта по реновации жилья, и мне не хочется выступить отрицательным фактором в больших делах, предстоящих Норильску. Потому прошу принять мою отставку, большое вам спасибо за всё…

Экс-главу поблагодарила депутат Наталья Плотникова:

- Ни с одним мэром у меня не было большей солидарности. Если я записала ролик о тяжёлом положении с коронавирусом в городе как мать, находящаяся в отчаянии, то вы сделали нужные шаги как гражданин. Вы не побоялись указать на недоделки. Пусть вы уходите, но то, что уже делается, - всё благодаря вашему воздействию на ситуацию.