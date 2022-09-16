Парламенты регионов Енисейской Сибири встретились в Красноярске

Первым пунктом визита стало участие в торжественном открытии IX Международного Сибирского исторического форума, посвящённого историко-культурному наследию народов Сибири и Дальнего Востока и 200-летию основания Енисейской губернии.

«Мы — наследники богатейшей культуры. Енисейская губерния не существует номинально, но на практике она незримо присутствует в нашем дискурсе. Мы называем её «Енисейской Сибирью». Это не просто географический макрорегион, а масштабный комплексный план инвестиционного развития, который определяет будущее наших регионов и страны в целом», — отметил председатель Законодательного собрания края Алексей Додатко.

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев подчеркнул, что задача современности — сохранять национальную идентичность в составе единой страны.

В рамках визита гости из Тывы и Хакасии посетили красноярский Дом дружбы народов, где встретились с представителями тувинской и хакасской национально-культурных автономий. Для парламентариев из соседних регионов провели экскурсию по зданию и выставке, а на концерте для них прозвучали народные песни и игра на национальных инструментах.

Председатель Верховного Хурала Тывы Кан-оол Даваа поблагодарил красноярских коллег за насыщенную программу визита и высоко оценил работу Дома дружбы с диаспорой тувинцев.