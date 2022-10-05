Первая партия угля, добытая на Сырадасайском месторождении на Таймыре, отгружена

Реализацией проекта по освоению Сырадасайского каменноугольного месторождения занимается компания «Северная звезда», которая является крупнейшим резидентом Арктической зоны в Красноярском крае. Объём инвестиций проекта составляет более 33 млрд рублей. Строительство кластера включает в себя создание угольного разреза мощностью пять миллионов тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год - на втором, строительство обогатительной фабрики, морского порта «Енисей», автодороги, вахтового посёлка, электростанции, аэродрома.

Об отгрузке первой партии угля в своём Telegram-канале сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс:

«Уголь нашего самого северного – Сырадасайского – месторождения пошёл на погрузку. Здесь многое определяется словом «самый» – конвейер, технологии, морские суда. Несмотря на все сложности, КИП «Енисейская Сибирь» прирастает реальными делами. Проект «Северной звезды» на Таймыре – настоящий прорыв».