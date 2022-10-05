Первая партия угля, добытая на Сырадасайском месторождении на Таймыре, отгружена
Первая партия угля, добытая на Сырадасайском месторождении на Таймыре, отгружена
Реализацией проекта по освоению Сырадасайского каменноугольного месторождения занимается компания «Северная звезда», которая является крупнейшим резидентом Арктической зоны в Красноярском крае. Объём инвестиций проекта составляет более 33 млрд рублей. Строительство кластера включает в себя создание угольного разреза мощностью пять миллионов тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год - на втором, строительство обогатительной фабрики, морского порта «Енисей», автодороги, вахтового посёлка, электростанции, аэродрома.
Об отгрузке первой партии угля в своём Telegram-канале сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс:
«Уголь нашего самого северного – Сырадасайского – месторождения пошёл на погрузку. Здесь многое определяется словом «самый» – конвейер, технологии, морские суда. Несмотря на все сложности, КИП «Енисейская Сибирь» прирастает реальными делами. Проект «Северной звезды» на Таймыре – настоящий прорыв».