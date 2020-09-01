МАУ ИЦ «Норильские новости»

Поздравление Николая Тимофеева,исполняющего полномочия Главы Норильска, с Днем Знаний

Поздравление Николая Тимофеева,исполняющего полномочия Главы Норильска, с Днем Знаний

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Поздравление Николая Тимофеева,исполняющего полномочия Главы Норильска, с Днем Знаний

Дорогие норильчане! Впереди у нас новый школьный год, наполненный успехами, радостями и заботами.

1 сентября в 13:56 470
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