МАУ ИЦ «Норильские новости»

Продолжается голосование за выбор территории для благоустройства в 2022 году

Продолжается голосование за выбор территории для благоустройства в 2022 году

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Продолжается голосование за выбор территории для благоустройства в 2022 году

На сайте 24.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование. В нём участвуют все субъекты нашего региона

14 мая в 11:11 320
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