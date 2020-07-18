МАУ ИЦ «Норильские новости»

С Днём города, Норильск!

С Днём города, Норильск!

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С Днём города, Норильск!

В эти дни Норильск отмечает День города, а "Норникель" - День металлурга и 85-летний юбилей. И, несмотря на то, что из-за пандемии все праздничные мероприятия отменены, учреждения культуры создают настроение онлайн.

Открытку к празднику подготовил и культурно-досуговый центр "Юбилейный".

Наталья Чернявская и Александр Хаджаев исполняют песню, которая сегодня трогает сердца не только норильчан, живущих в городе, но и тех, кто давно покинул Север, но в душе сохранил его навсегда.

18 июля в 23:31 400
День города – День металлургаКДЦ Юбилейный
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