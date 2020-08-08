Совещание в ЕДДС 08.08.2020

Сегодня, 08.08.2020 в 13.00, исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев провел рабочее совещание со специалистами Единой дежурной диспетчерской службы, ГО и ЧС, Росприроднадзора, прокуратуры и представителями оперативного штаба по ликвидации последствий разлива дизельного топлива. На встрече обсудили информацию о разливе ранее собранной топливно-водяной смеси и фактические объемы произошедшего.