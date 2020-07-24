Улица Комсомольская перекрыта для движения

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- 23 июля в 12:19Молодых учёных приглашают принять участие в конкурсе научных работ в области искусства и культуры
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- 22 июля в 15:00На Градостроительном совете одобрили обустройство территории у общего центра обслуживания «Норникеля» в Талнахе
- 22 июля в 14:50Ещё 14 выпускников в крае написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
- 22 июля в 13:26Госдума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе
- 22 июля в 12:43Выпускники края сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам
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