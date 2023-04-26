В Кайеркане огнеборцы спасли шесть человек

Накануне в 17.13 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в жилом доме гостиничного типа на ул. Надеждинской. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали из огня шесть человек, 14 человек покинули место возгорания самостоятельно.

Возгорание произошло в одной из комнат. Как сообщают в краевом ГУ МЧС, в комнате горели вещи на площади 3 кв. м. В 17.43 пожар был локализован. Никто не пострадал.

А сегодня в 05.22 в пожарную часть Дудинки поступило сообщение о задымлении во втором подъезде жилого дома на ул. Матросова.

По прибытию спасатели установили, что очаг возгорания был в квартире на первом этаже. Хозяин квартиры покинул её самостоятельно, пострадавших нет.

Площадь пожара составила 10 кв. м. В огне пострадали домашние вещи.

В тушении были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники. В 06.09 пожар был ликвидирован.

Причиной возгорания стало курение в квартире.