МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярске открыли мурал гвардии капитану Александру Вохмянину

В Красноярске открыли мурал гвардии капитану Александру Вохмянину

Главная / Видеорепортажи / Город

В Красноярске открыли мурал гвардии капитану Александру Вохмянину

В марте 32-летний офицер погиб во время спецоперации. До этого он уничтожил две батареи противника.

Александр Вохмянин родился в Ирбейском районе, окончил СФУ, награжден медалями и орденом Мужества. Отдать дань памяти героя пришел губернатор Александр Усс.

23 июня в 14:37 470
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие видео