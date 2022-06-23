В Красноярске открыли мурал гвардии капитану Александру Вохмянину

В марте 32-летний офицер погиб во время спецоперации. До этого он уничтожил две батареи противника.

Александр Вохмянин родился в Ирбейском районе, окончил СФУ, награжден медалями и орденом Мужества. Отдать дань памяти героя пришел губернатор Александр Усс.