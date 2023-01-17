В Московском зоопарке Диксона посадили на диету
В Московском зоопарке Диксона посадили на диету
По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, диетическое меню для медведя разработано специально для восстановления подвижности конечностей Диксона.
Зоологи взяли под контроль вес царя Арктики. Они устраивают ему разгрузочные дни. В эти дни ему дают такие продукты как крольчатину или горбушу в сокращённых порциях.
Также мишка ищет себе новые развлечения. Даже сосновая ветка, которую он с удовольствием грызет, для него настоящая забава.
«Впрочем, со временем предметно-ольфакторное (запаховое) обогащение среды обитания медведя будет пополняться, и он сможет взаимодействовать с более сложными предметами», - сообщила Светлана Акулова.