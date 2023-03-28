В рамках экологической программы «Чистый Норильск» Заполярный филиал «Норникеля» сносит недострои в Оганере

Масштабная десятилетняя программа «Норникеля» направлена в первую очередь на санитарную очистку и благоустройство именно промышленных территорий компании. Однако Заполярный филиал тесно взаимодействует с муниципалитетом и всячески готов помогать ему в реновации города.

- К нам обратилась администрация Норильска с просьбой провести санитарную очистку этого участка, — рассказывает Олег Чубенко, главный специалист отдела проектно-технических работ и контроля управления по работе с территориями и благоустройству Заполярного филиала «Норникеля». — Здесь, в конце улицы Озёрной, располагались объекты капитального строения, давно находящиеся в аварийном состоянии. Санитарная очистка проводится на площади в восемь тысяч квадратных метров. В итоге будет вывезено более семи тысяч тонн строительного и прочего мусора.

Снос двух четырёхэтажных домов и двух вспомогательных строений, которые должны были обслуживать эти здания, стартовал в начале марта. Эти недострои в своё время даже не успели ввести в эксплуатацию, они разрушались, что опасно для близлежащих зданий, проезжающих машин и проходящих людей.

Демонтаж проводится с помощью тяжёлой техники: экскаватора, погрузчика и трёх самосвалов. Как говорят подрядчики, таким образом на обрушение зданий уходит неделя, больше времени занимает зачистка территории — вывоз строительного мусора на промышленные отвалы.

Сдать площадку администрации города должны в мае. На ней проведут санитарную очистку, планировку и отсыпку, чтобы участок был пригоден для дальнейшего использования.

Видео: Людмилы Кожевниковой