Вчера вечером в Норильске горело одноэтажное здание

Накануне, 2 февраля, в 16.48 в пожарное депо поступило сообщение о возгорание нежилого здания. Когда спасатели прибыли на место происшествия увидели, что из подсобного помещения идёт дым.

Первыми в здание вошли сотрудники газодымозащитной службы. Они проверили нет ли в помещение людей и определили очаг возгорания. Площадь пожара составила 50 кв.м.

Огонь был ликвидирован в 19.18. В здание была повреждена внутренняя обшивка подсобного помещения, имущество и ветошь.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц техники. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.