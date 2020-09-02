Во всех домах Большого Норильска появилась горячая вода

Гидравлические испытания во всех районах успешно завершены, значит, в каждом доме города появилась горячая вода. По словам Анатолия Береговских, главного энергетика Норильска, температура воды соответствует нормам СанПиН – 60-75 градусов.

«Если вдруг у вас дома до сих пор нет горячей воды, либо течет холодная вместо горячей, то гражданам нужно обратиться в управляющую компанию для составления акта о предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества. Данный акт необходим для дальнейшего перерасчета квартплаты», – пояснил Анатолий Береговских.

Часто в районе Оганер бывают проблемы во время гидравлических испытаний из-за тупикового водоснабжения. Но в этом году всё прошло успешно. Уже сегодня утром у всех жителей района появилась вода.

Не за горами и начало отопительного сезона. На данный момент службы активно готовятся к его началу.

«Не исключено, что совсем скоро мы запустим отопительный сезон. На данный момент проводятся проверки готовности и устранение мелких проблем. Ежедневно мы мониторам среднесуточную температуру, так как отопительный сезон может начаться только, когда температура держится ниже восьми градусов более пяти суток», - поделился Анатолий Береговских.