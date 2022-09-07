Живая музыка в Норильске

В концертном зале «Синема Арт Холл» 30 сентября пройдёт благотворительный концерт. Хедлайнер – музыкант и композитор Павел Дедер, автор музыкального проекта Acoustic Time. Начало концерта в 19.00.

Концерт проводится в поддержку фонда целевого капитала «Наш Норильск». Зрители смогут насладиться живой игрой на скрипке в исполнении одного из лучших скрипачей страны, учившегося в Польском институте искусств, выступавшего с гастрольным туром за границей, с шести лет играющего в составе симфонических оркестров. Павел Дедер играет на немецкой мастеровой скрипке 1903 года.

«Многие думают, что скрипка – очень скучный инструмент, но послушав её в том варианте, в каком я её преподношу, люди меняют своё мнение. Сказывается и поведение на сцене, и само звучание, современные аранжировки. Стараюсь оставаться собой всегда, но в момент исполнения я максимально серьёзен и сконцентрирован», - поделился музыкант.

Директор фонда «Наш Норильск» Анна Макуха отметила: «Мы благодарим Павла за поддержку и возможность дать горожанам услышать нечто необычное. Здорово, что такие люди не только делятся своим искусством, но и учат наших детей: накануне концерта Павел даст мастер-класс и проведёт творческий вечер для юных норильчан».

Билеты можно приобрести на сайте http://deder-consert.tilda.ws. Для прохода на концерт необходимо будет предъявить чек о совершённой операции. Рассадка свободная, в соответствии с приобретенной категорией билета.

Стоимость стандартного билета на нижнем уровне зала, – 900 рублей. Места за столиками на втором уровне – 1900 рублей, причём на 1000 рублей можно выбрать блюда из меню кафе «Малина». Количество билетов данной категорий ограниченно. Дополнительная информация по телефону +7(953)-826-04-64.

Вырученные с продажи билетов средства будут направлены на поддержку некоммерческих организаций Норильска и Таймыра, реализацию социально значимых для территории проектов и инициатив.