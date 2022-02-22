МАУ ИЦ «Норильские новости»

Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

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Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

Также президент России, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник поставили подписи под договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

22 февраля в 09:03 410
ЛНРДНРРоссия
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