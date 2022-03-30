МАУ ИЦ «Норильские новости»

​Жители края могут бесплатно получить новую профессию

​Жители края могут бесплатно получить новую профессию

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​Жители края могут бесплатно получить новую профессию

Стартовал набор на программу переобучения. Получить новые знания могут молодые люди до 35 лет, безработные мамы дошкольников, женщины в декрете и люди старше 50 лет. Заявки принимаются на портале «Работа России». Подробности — в видео.

30 марта в 13:21 540
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