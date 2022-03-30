​Жители края могут бесплатно получить новую профессию

- 30 марта в 13:37Предприниматели региона получат финансовую поддержку из краевого бюджета
- 30 марта в 12:12Правительство Красноярского края утвердило первые антикризисные меры
- 30 марта в 11:47В Агентстве развития Норильска состоялся выездной семинар этнокультурного акселератора «ЭтноАрктика.РФ»
- 30 марта в 09:37С 18 апреля в Красноярском крае ограничат движение по трассам для большегрузов
- 29 марта в 18:18Работодателям рекомендовали сохранить все профилактические меры против коронавируса на рабочих местах
- 29 марта в 16:22Норильская самбистка привезла золотую медаль с первенства края
- 29 марта в 15:49«Норникель» продолжает реализацию проектов развития
- 29 марта в 14:26Авиакомпания NordStar перешла на весенне-летнее расписание полётов
- 29 марта в 13:33На минувшей неделе в Норильске в ДТП пострадал годовалый ребёнок
- 29 марта в 12:12Дмитрий Свиридов: «Смена собственника NordStar не должна повлиять на выполнение авиакомпанией своих обязательств»
- 29 марта в 10:33С прошлого года для жителей края доступны новые меры социальной поддержки на основании социального контракта
- 29 марта в 09:41В столице региона обсудили проблемы в транспортной отрасли края и способы их решения
- 28 марта в 18:10МФК «Норильский никель» показывает неплохие результаты в регулярном чемпионате
- 28 марта в 17:33«Норникель» продал NordStar
- 28 марта в 16:48Фонд целевого капитала «Наш Норильск» объединяет всё больше людей, заинтересованных в социальном развитии Норильска
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