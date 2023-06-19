22 июня по всей стране пройдёт Всероссийская акция «Минута молчания»

В эту минуту будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов. А жители нашей страны смогут вспомнить своих родных и близких, павших в битвах самой кровопролитной войны ХХ века, а также тех, кто, не щадя себя, трудился в тылу во имя Великой Победы.

Норильчан приглашают присоединиться к акции. Ведь наш долг пронести сквозь года историю о тех страшных событиях и память о подвиге всего народа нашей великой страны, чтобы никто и никогда не смог забыть уроки истории и ту роль, которую сыграла наша страна в Победе над фашизмом.