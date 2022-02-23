МАУ ИЦ «Норильские новости»

23 февраля – День защитника Отечества. Поздравление от Дмитрия Свиридова

23 февраля – День защитника Отечества. Поздравление от Дмитрия Свиридова

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23 февраля – День защитника Отечества. Поздравление от Дмитрия Свиридова

Дмитрий Свиридов, вице-спикер краевого парламента, от всей души поздравляет норильчан с праздником и желает им крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, и мирного неба над головой.

23 февраля в 09:00 600
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