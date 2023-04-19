МАУ ИЦ «Норильские новости»

Алкоголь – причина пожара

Алкоголь – причина пожара

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Алкоголь – причина пожара

Риск гибели людей на пожарах, виновники которых находились в состоянии алкогольного опьянения, более чем в 10 раз превышает риск гибели на пожарах, где виновными являлись не употребляющие алкоголь.

19 апреля в 19:00 7290
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