МАУ ИЦ «Норильские новости»

Больше 80% наших соотечественников доверяет Путину

Больше 80% наших соотечественников доверяет Путину

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Больше 80% наших соотечественников доверяет Путину

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который проводился в конце марта. Около 81% россиян заявили, что доверяют президенту. Как свидетельствует статистика, россияне сплотились вокруг президента.

2 апреля в 15:32 3680
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