МАУ ИЦ «Норильские новости»

Что делать если аптека без оснований повышает цены на медикаменты?

Что делать если аптека без оснований повышает цены на медикаменты?

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Что делать если аптека без оснований повышает цены на медикаменты?

Жители Красноярского края могут жаловаться на аптеки, которые без оснований повысили стоимость препаратов. Куда именно нужно обращаться, рассказал министр здравоохранения региона Борис Немик.

2 апреля в 15:30 3550
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