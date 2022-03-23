МАУ ИЦ «Норильские новости»

Что делать, если работодатель грозит сокращением 

Что делать, если работодатель грозит сокращением 

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Что делать, если работодатель грозит сокращением 

В Роструде напомнили, что не все категории сотрудников можно сокращать. Посмотрите видео, чтобы знать, имеет ли работодатель право грозить вам увольнением.

23 марта в 19:31 540
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