Что делать, если работодатель грозит сокращением 

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- 23 марта в 16:08В связи с ремонтом участковых пунктов полиции № 8 и № 10 приём граждан будет осуществляться на других участках
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- 23 марта в 12:25В целях снижения рисков распространения COVID-19 Рособрнадзор отложил всероссийские проверочные работы
- 23 марта в 11:36Норильчане смогли насладиться классической музыкой в исполнении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса
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- 22 марта в 20:00В поисках себя
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- 22 марта в 18:00Голосование за присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести» запустили и в Красноярске
- 22 марта в 17:00Норильчан приглашают стать волонтёрами проекта «Формирование комфортной городской среды»
- 22 марта в 13:55Стенд туркластера Арктический признан самым креативным на MITT-2022
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