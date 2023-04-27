МАУ ИЦ «Норильские новости»

Алкоголь и активный отдых несовместимы друг с другом!

Алкоголь и активный отдых несовместимы друг с другом!

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Алкоголь и активный отдых несовместимы друг с другом!

Выпив спиртные напитки, человек теряет бдительность и может попасть в неприятные ситуации. Иногда они несовместимы с жизнью.

27 апреля в 09:35 430
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