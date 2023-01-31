Диксон научился переворачиваться кверху животом

Выполнить медведю такое задание совсем нелегко, но несколько недель упорной работы принесли первые плоды. Это упражнение помогает Диксону в развитии и укреплении мышечного корсета, стимулируя движение мышц, которые до этого были мало задействованы или не задействованы совсем.

Кроме того, медведь продолжает свои заплывы в бассейне. Недавно специалисты зоопарка углубили его ещё на 60 см. Но в зоопарке отметили, что перепад дна остаётся таким же плавным, а в самом глубоком месте достигает 130 см.

«Это абсолютно безопасно для Диксона, учитывая то, как он уверенно держится в воде. Мы рассчитываем, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности, что соответствует плану его реабилитации», - прокомментировала Светлана Акулова.

Также это позволит увеличить время охоты Диксона, так как у рыбы будет больше пространства для манёвров.