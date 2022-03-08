Международный женский день. Поздравление от Дмитрия Карасева

Сердечно поздравляю вас с первым весенним, по–настоящему тёплым и долгожданным праздником — Международным женским днём.

Уверен, что зимний пейзаж за окном не введёт в заблуждение мужчин Норильска, ведь 8 Марта даже на Крайнем Севере — время пробуждения весны. Вдохновением этому служите вы, наши милые землячки.

Сегодня все цветы в городе только для вас, родные мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери, уважаемые коллеги. Самые искренние комплименты только в вашу честь. И конечно, безмерная благодарность.

Спасибо вам за душевное тепло, что помогает нам преодолевать любые трудности и покорять новые вершины. За ласку и нежность, что делают светлым и добрым даже самый непростой день. За ваши мудрость и терпение, за безграничную любовь и заботу.

Вы достойны самого лучшего. Пусть ваша жизнь всегда будет полна энергией и радостью, дом — уютом и комфортом, а сердце — неиссякаемой, верной, искренней любовью дорогих и близких вам людей.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска