Поджоги сухой травы и сжигание мусора на дачных участках уже стали причиной пожаров в Канске. По сводкам МЧС горит в Березовском, Боготольском, Ужурском, Партизанском, Нижнеингашском, Рыбинском, Ачинском, Сухобузимском, Саянском, Краснотуранском, Большеулуйском, Шарыповском, Курагинском, Тюхтетском, Манском, Шушенском, Назаровском районах.

Человеческий фактор порой становится решающим в распространении пожаров на больших лесных массивах, в населенных пунктах.

Пожароопасный сезон требует решительных мер как от населения, так и от власти.

Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» инициирована российским отделением Greenpeace и проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив совместно с МЧС, Федеральным агентством лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», Всероссийским добровольным пожарным обществом, Министерством просвещения РФ, Российским движением школьников, региональными лесными ведомствами и добровольческими организациями.