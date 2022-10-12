Федеральная налоговая служба напоминает

- 12 октября в 18:00В Мурманске прошёл форум «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов»
- 12 октября в 17:04Принять участие в программе бесплатного переобучения можно будет и в следующем году
- 12 октября в 16:10Школьники 8-11-х классов могут бесплатно пройти обучение по программированию
- 12 октября в 15:30В Красноярском крае продолжает действовать новая поддержка детей-сирот по обеспечению жильём
- 12 октября в 14:14Министерство просвещения опубликовало проекты расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2023 год
- 12 октября в 13:18Норильчанин за обман своего друга и бывшего одноклассника предстанет перед судом
- 12 октября в 12:14В Москве подвели итоги международного конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли-2022»
- 12 октября в 11:18Норильчанин перевёл мошеннику около семи миллионов рублей
- 12 октября в 10:21Норильская сборная заняла четвёртое место на чемпионате Красноярского края по бодибилдингу
- 12 октября в 09:34Ростуризм объявил о старте первого Всероссийского конкурса в поддержку арктических промыслов и туристических сувениров
- 11 октября в 18:15На начало и развитие своего бизнеса молодые предприниматели Красноярья впервые получат до 300 тысяч рублей
- 11 октября в 17:12Рудник «Таймырский» оснастили уникальными камерами аварийного воздухоснабжения
- 11 октября в 16:18Социально-экономическая ситуация в Красноярском крае оценивается как устойчивая
- 11 октября в 15:10Норильчан приглашают на творческую дискуссию «О памяти места: проекции будущего и размышления о прошлом»
- 11 октября в 14:15В Хатанге завершилась навигация
- 11 октября в 11:31На автодороге Норильск - Алыкель столкнулись два грузовика
- 11 октября в 10:20Депутаты фракции «Единая Россия» проведут личный приём граждан
- 11 октября в 09:30Пассажиры NordStar могут вернуть деньги, которые они отдали за навязанные услуги
Другие видео
Общество
11 октября
Город
5 октября
Первая партия угля, добытая на Сырадасайском месторождении на Таймыре, отгружена
Общество
21 сентября
Обращение Президента Российской Федерации 21 сентября 2022
Город
16 сентября
Парламенты регионов Енисейской Сибири встретились в Красноярске
Культура
7 сентября
Живая музыка в Норильске
Город
29 августа
Норильчанин предстанет перед судом за выращивание конопли
Общество
26 августа
Проверьте на «Госуслугах», есть ли у вас задолженность у судебных приставов
Общество
22 августа
Молодёжь Норильска одна из первых в стране присоединилась к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации
Общество
18 августа
Стипендии, пособия и льготы для студентов в 2022 году
Общество
17 августа
Жители Красноярского края могут оперативно достучаться до чиновников через платформу обратной связи на «Госуслугах»
Норильск, поддержи Лесосибирск!
В столице края открылась выставка «Посмотри в глаза Донбассу».
Спорт
4 августа
Активных норильчан приглашают на забег у подножия гор Хараелах
Общество
2 августа