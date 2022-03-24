ФСБ задержала в Норильске сторонника ИГИЛ, который готовил теракт в СИЗО

22 марта в рамках возбуждённого уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичные оправдание или пропаганда терроризма», был задержан норильчанин 1996 года рождения. Во время обыска в его квартире были обнаружены два самодельных взрывных устройства, большой флаг с символикой МТО «ИГ», запрещённой на территории России террористической организации, а также записка с присягой на верность «амиру» террористической организации.

Во время допроса молодой человек признался, что планировал устроить теракт в одном из СИЗО Красноярского края.

В рамках расследования уголовного дела будет также дана оценка действиям подозреваемого по приготовлению к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывных устройств.