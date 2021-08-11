Газета «Норильск сегодня». Все важные события в жизни города

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- 10 августа в 13:51В разгар подготовки к новому учебному году норильчанам напоминают о правилах безопасного шопинга
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