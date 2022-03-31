Глава города вручил семье норильчан медаль «За любовь и верность»

На встречу с Дмитрием Карасевым и его заместителем по социальной политике Натальей Коростелевой супруги пришли в праздничном настроении.

- От всей души поздравляю вас со столь важной семейной датой. Пусть ваши счастливые совместные годы приумножаются, а для этого хочу пожелать вам крепкого здоровья – это самое главное. В остальном, я вижу по вашим лицам, что все замечательно, - обратился к виновникам торжества градоначальник, вручая им памятную медаль.

Марина Григорьевна и Сергей Анатольевич поженились в декабре 1981 года. Уроженцы города Геническа Херсонской области, они познакомились ещё в первом классе школы. Дружба длилась долгие годы, пока не переросла в любовь.

По окончании педагогического института Марина Григорьевна получила специальность учителя русского языка и литературы. Сергей Анатольевич окончил Таганрогский государственный радиотехнический институт. К моменту приезда в Норильск в 1989 году супруги уже воспитывали дочь Дарью.

Глава семьи устроился инженером-программистом службы автоматизации отдела механизации и автоматизации производственных процессов Медного завода. Спустя 13 лет стал старшим мастером производственного участка обслуживания автоматизированных систем управления предприятия, где работал до выхода на пенсию. За успехи в профессиональной деятельности получил звание «Ветеран труда Красноярского края».

Марина Григорьевна прошла путь от воспитателя детского сада до заведующей дошкольным учреждением. Гордо несёт звания Почётного работника Министерства образования Российской федерации, Ветерана труда России. Она также награждена нагрудным знаком «Почётный донор России».

В Норильске у четы Карпиковых родилась вторая дочь Марина. Сегодня она, как и старшая сестра, продолжает педагогическую династию, работая в сфере дошкольного образования.

Всего у супругов Карпиковых трое внуков – Диана, Даниил и Демид. В семейных традициях у юбиляров совместные праздники с творческими номерами, путешествия и неизменная взаимная поддержка.