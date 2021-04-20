МАУ ИЦ «Норильские новости»

Главное управление МВД России по Красноярскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях

Главное управление МВД России по Красноярскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях

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Главное управление МВД России по Красноярскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по краю Алексей Запьянцев обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться провокациям и призывам к участию в митингах, которые сегодня распространяются в социальных сетях и мессенджерах не только по всей России, но и в нашем регионе.

Видео с сайта норильск.24.мвд.рф
20 апреля в 13:01 280
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