Главное управление МВД России по Красноярскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по краю Алексей Запьянцев обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться провокациям и призывам к участию в митингах, которые сегодня распространяются в социальных сетях и мессенджерах не только по всей России, но и в нашем регионе.