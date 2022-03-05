Инициативная молодёжь Норильска поддерживает Президента России

На вопрос: «Почему «Дети Путина»?» ответила Анастасия Савичева, лидер инициативной группы: «Потому что нам повезло родиться, расти и жить во время правления Владимира Владимировича, Президента нашей великой страны и мощной державы!».

Лозунгом челленджа стала речовка: «Путин наш Президент! Путин мой Президент! Норильск с Президентом! Я с Президентом!». Несколько десятков молодых ребят хором озвучили лозунг, одновременно прикладывая правую руку к сердцу.

Глава города Норильска поддержал стремление ребят выказать поддержку стране и Президенту в непростые времена, а также призвал молодёжь из всех городов России присоединиться к челленджу. Он также разместил в поддержку инициативы на своей странице в социальной сети Instagram пост с фразой: «Ведь мы #СвоихНеБросаем».

Принять участие в челлендже совсем несложно, для этого нужны желание, мобильный телефон и флаг Российской Федерации. А если флага нет, то можно использовать предметы в цветах триколора.

Участие в челлендже #МыДетиПутинаZа — это не просто видео, а огромный вклад в формирование активного гражданского общества и проявление любви к Родине.