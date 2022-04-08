«Я помню – я горжусь!»: телеканал Норильск ТВ приглашает норильчан принять участие в акции, приуроченной к Дню Победы

Каждый норильчанин может рассказать историю о своём предке, который принимал участие в Великой Отечественной войне - и она попадёт в эфир телеканала.

Для участия в акции нужно подготовить рассказ длительностью до минуты, позвонить по номеру 34-32-32 в будни с 11.00 до 18.00, записаться - предварительная регистрация обязательна - и прийти в студию.

Видеоролики будут выходить в эфире Норильск ТВ с 1 по 10 мая. О ваших героях узнает весь Норильск!