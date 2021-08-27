МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юных норильчан просят быть предельно внимательными при переходе дороги

Юных норильчан просят быть предельно внимательными при переходе дороги

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Юных норильчан просят быть предельно внимательными при переходе дороги

Андрей Пирогов, врио начальника ОГИБДД Норильского ОМВД, напомнил ребятам и их родителям основные правила дорожного движения.

27 августа в 14:00 5610
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