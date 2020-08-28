МАУ ИЦ «Норильские новости»

Межвидовые тактические учения Северного флота

Межвидовые тактические учения Северного флота

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Межвидовые тактические учения Северного флота

На севере Красноярского края под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось межвидовое тактическое учение войск Северного флота, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и частей Западного и Центрального военного округов.

За ходом учения наблюдали заместитель Министр обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

28 августа в 13:44 600
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