МАУ ИЦ «Норильские новости»

Молодых предпринимателей в Красноярском крае поддержат

Молодых предпринимателей в Красноярском крае поддержат

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Молодых предпринимателей в Красноярском крае поддержат

Сколько могут получить начинающие бизнесмены на свои проекты , и что для этого нужно сделать. Подробности в ролике.

28 марта в 15:33 580
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