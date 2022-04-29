Мужчина отправился в Норильск за любовью и лучшей жизнью, но в результате попал в СИЗО

Как выяснилось, молодой человек 31 года, познакомившись с норильчанкой, решил отправиться на Север и найти в нашем городе высокооплачиваемую работу. Правда, денег на билет у него не было. Тогда он в интернете познакомился с неким гражданином, который пообещал купить ему авиабилет, но на определённых условиях. По прибытии в Норильск затраты «спонсора» ему надо было отработать, распространяя наркотики. «Благодетель» определённым образом обозначил адрес, где надо было забрать наркотики.

Мужчина забрал закладку, которая на деле оказалась целым «складом», и привез домой. На связь вышел «работодатель», который попросил сделать фото с полученным. Как оказалось, именно в этот день норильские оперативники задержали другого распространителя наркотиков. В преступных рядах произошла путаница. Представители «магазина» залегли на дно, на связь с мужчиной больше месяца никто не выходил, и он решил сам распорядиться крупной партией, посчитав, что таким образом не только обеспечит себе безбедное существование, но и с лихвой удовлетворит личные потребности.

Однако мужчина не учёл главного – он уже находился под наблюдением оперативников и при первой же попытке сбыта наркотика был задержан сотрудниками полиции. При обыске в его квартире под матрасом оперативники обнаружили пакет с веществом, которое, по результатам исследования, содержало метилэфедрон общей массой 272 грамма. Кроме того, в рюкзаке незадачливого наркодилера оперативники обнаружили подготовленные для сбыта и распакованные по пакетам разовые дозы наркотического средства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1УК РФ «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый взят под стражу.