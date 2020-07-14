На Енисее полицейские нашли незаконные сети с краснокнижными осетрами и спасли рыбу

Незаконно установленные сети рыбаков обнаружили на Таймыре, в 25 км от посёлка Потапово вверх по течению Енисея. В них попались два сибирских осетра, занесённых в Красную книгу, и 12 особей стерляди. С места происшествия изъяли все рыболовные снасти и моторную лодку. Полицейские устанавливают причастных к нарушению природоохранного законодательства.

За незаконный вылов краснокнижной рыбы предусмотрена уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Максимальное наказание по этой статье — до 4 лет колонии.