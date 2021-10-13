На этой неделе стартует основной этап Всероссийской переписи населения

Перепись населения — это учёт всех людей в государстве, регионе или населённом пункте. Она проводится при участии министерств, федеральных служб, государственных ведомств, при поддержке органов федеральной и местной исполнительной власти Российской Федерации.

В этом году принять участие в переписи россияне смогут не только при помощи переписчиков, которые обходят квартиры, но и на переписных пунктах или онлайн на портале «Госуслуги». В среднем переписчику предстоит обойти 550 человек. Переписчики будут носить жилеты с логотипами ВПН-2020. Каждому из них выдано удостоверение, которое действует при предъявлении паспорта.

Переписной лист включает в себя 33 вопроса, которые разбиты на два блока. Первый состоит из 23 вопросов об участнике переписи и о его домохозяйстве, второй - из 10 вопросов о жилищных условиях.

Также переписные листы делятся на несколько типов:

— переписной лист «Л» включает в себя следующие вопросы: пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость;

— переписной лист «П» включает в себя следующие вопросы: тип жилого помещения, в котором вы живёте, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства;

— переписной лист «В» предназначен для тех, кто проживает в стране временно менее года. В нём семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.

Кто использует результаты переписи?

— Органы исполнительной власти используют результаты переписи для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, о строительстве линий электропередач, развитии общественного транспорта, строительства школ, институтов, детских садов и т. д.;

— Органы законодательной власти руководствуются данными, собранными в ходе переписи при утверждении бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов;

— Исследователи, учёные и студенты используют полученную статистику для демографических, социологических, этнографических, этнологических, экономических, лингвистических, политологических, правоведческих и общественно-политических исследований;

— Частный бизнес и государственные корпорации используют полученные сведения в своем стратегическом планировании: при строительстве заводов, цехов, хранилищ, центров переработки продукции, жилой и коммерческой недвижимости. Данные переписи играют ключевую роль при открытии сетевых объектов: отделений банков, торговых и сервисных точек, представительств компаний, а также в массовом рекрутинге персонала;

— Политические партии и силы учитывают перепись при принятии политических программ и заявлений;

— Частные лица и граждане используют результаты переписи для знакомства со страной.

Граждане и сами могут стать переписчиками. Для этого им предстоит пройти социальное обучение. Часто переписчиками работают студенты – своё участие в переписи они смогут включить в своё резюме как показатель гражданской активности, организованности и хороших коммуникативных способностей.

Чтобы стать переписчиком, нужно обратиться в территориальный орган Росстата либо по электронной почте или по телефону. Найти контактные данные отделения статистического ведомства можно по ссылке: www.gks.ru/territorial.

Стоит отметить, что в «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют органы МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на закрытых объектах (воинские части, колонии и так далее) проводят сотрудники этих учреждений, обычным переписчикам туда идти не придётся.

Получить более подробную информацию о Всероссийской переписи населения можно на горячей линии по телефону 8-800-707-20-20.