На Таймыре задержали северянина за незаконную добычу рыбы

По данным правоохранителей, обвиняемый, используя ставную сеть длиной 75 метров, выловил 37 рыб предположительно породы сиг. Полицейские изъяли запрещённое орудие лова и незаконную добычу. Причинённый ущерб природной среде составил более 130 тысяч рублей.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). За незаконную рыбалку ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

«Транспортная полиция призывает граждан ответственно относиться к сохранению природных богатств. Если вы стали очевидцем браконьерства или обнаружили орудия незаконного промысла биологических ресурсов, сообщайте об этом в дежурные части управлений на транспорте МВД России», - обратились к жителям Таймыра правоохранители.