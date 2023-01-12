На Таймыре задержали северянина за незаконную добычу рыбы
На Таймыре задержали северянина за незаконную добычу рыбы
Мужчину задержали сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России во время рейдового мероприятия.
По данным правоохранителей, обвиняемый, используя ставную сеть длиной 75 метров, выловил 37 рыб предположительно породы сиг. Полицейские изъяли запрещённое орудие лова и незаконную добычу. Причинённый ущерб природной среде составил более 130 тысяч рублей.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). За незаконную рыбалку ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
«Транспортная полиция призывает граждан ответственно относиться к сохранению природных богатств. Если вы стали очевидцем браконьерства или обнаружили орудия незаконного промысла биологических ресурсов, сообщайте об этом в дежурные части управлений на транспорте МВД России», - обратились к жителям Таймыра правоохранители.