МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчане отметили День Великой Победы

Норильчане отметили День Великой Победы

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Норильчане отметили День Великой Победы

Тысячи норильчан собрались, чтобы почтить память погибших солдат и выразить своё почтение ветеранам. В этом году по главной улице города вновь промаршировал «Бессмертный полк».

Видео Евгений Стренадко
10 мая в 16:42 650
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