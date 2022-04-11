Норильчанин предстанет перед судом за незаконный оборот оружия

По данным правоохранителей, несколько лет назад мужчина нашёл на берегу озера пакет, в котором было некоторое количество патронов разного калибра. Находку он оставил себе, а часть патронов впоследствии продал. В прошлом году обвиняемый изготовил короткоствольное огнестрельное оружие. Делал он его для продажи своему знакомому, однако о сделке стало известно оперативникам.

Мужчину задержали, а оружие и патроны изъяли. Во время следствия выяснилось, что норильчанин вдобавок ко всему незаконно приобрёл 250 патронов. Во время обыска в его квартире были найдены инструменты для изготовления и ремонта оружия, десятки пуль и гильз, боеприпасы и другие предметы.

Ранее судимому северянину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ, он заключён под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Норильский городской суд. Житель Норильска, который, предположительно, продал обвиняемому патроны, также задержан. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, предварительное расследование продолжается.