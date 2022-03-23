Норильчанина признали виновным в поджоге грузового автомобиля

В дежурную часть обратился индивидуальный предприниматель, владелец двух грузовых автомобилей, использовавшихся для перевозки грузов и уборки территории. Он сообщил, что ночью неизвестный повредил обе машины, и уточнил, что одну из них подожгли.

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Кайеркана, который подозревался в совершении преступления. Мужчина тоже был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, однако никакой деятельности не осуществлял. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый, спрятавший лицо под медицинской маской, разбил стекла у грузовиков, поместил в кабины бутылки с горючим и поджог их. Салон одного из автомобилей выгорел, второй, к счастью, остался невредим. Скрывшись с места преступления, мужчина тщательно поработал над уничтожением улик и даже на всякий случай сжёг одежду.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В содеянном обвиняемый не признался. Однако его действия попали в обзор камер видеонаблюдения, кроме того, по показаниям свидетелей и участников различных разговоров следователи установили, что злоумышленник с целью «приструнить конкурента» готовился поджечь три его автомобиля, потому на место преступления принёс три бутылки с воспламеняющейся жидкостью, замаскированных под минеральную воду.

По окончании расследования материалы уголовного дела направили в суд. Суд признал норильчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал осужденного возместить потерпевшему ущерб в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.