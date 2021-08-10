Норильск и Дудинка станут центром масштабных межведомственных учений

Мероприятия такого масштаба МЧС России проведёт впервые, по поручению президента России. Они будут направлены на совершенствование защиты Арктики в случае ЧС. Центром учений станут Норильск и Дудинка - именно здесь будут разыграны самые масштабные сценарии тренировки.

Все силы и средства РСЧС не только спасатели, но и научно-исследовательские и образовательные организации МЧС России, должны будут продемонстрировать свою готовность к защите населения и территорий нашей страны от широкого спектра чрезвычайных ситуаций. На практике будут применены специальные образцы пожарно-спасательной техники, разработанные для использования в Арктике.

Сотрудникам МЧС совместно с представителями других ведомств предстоит ликвидировать пожар на судне, перевозящем аварийно-химически опасные вещества в морском порту, пожар в госпитале, в котором находятся на лечении больные коронавирусом, а также остановить горение нефтепродуктов на объекте Дудинской нефтебазы и ликвидировать последующий разлив опасных веществ в акваторию Енисея. На межведомственных опытно-исследовательских учениях предстоит ликвидировать и природный пожар, к тушению которого привлекут авиацию. Также необходимо будет оказать помощь пассажирам и экипажу судна, на борту которого произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Помимо практической части учения включают деловые встречи, круглые столы, выставки техники и оборудования, экипировки и снаряжения.